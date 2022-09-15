¡®¹«¿ëÁö¹°¡¯ ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ª, ¿¹¿ÜÁ¶Ç× ¼ÕÁú Àç°³Á¤ ½Ã±Þ

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2018³â °úÅÂ·á ºÎ°ú µî ¼Ò¹æ¹ý °³Á¤
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Áö³ 2018³â 8¿ù¿¡ ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ªÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿î¿ëÀ» À§ÇØ ÁÖÁ¤Â÷ µî ¹æÇØ ÇàÀ§ ½Ã °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÏ´Â ³»¿ëÀ» °ñÀÚ·Î ÇÑ ¼Ò¹æ¹ý °³Á¤¾Èµµ ½ÃÇàµÆÁö¸¸, ÀÌ¸¶Àúµµ ½ÃÇà ÀÌÀü¿¡ ÁÖÅÃ°Ç¼³»ç¾÷°èÈ¹ ½ÂÀÎÀÌ³ª °ÇÃàÇã°¡¸¦ ½ÅÃ»ÇÑ °Ç¹°µéÀº Á¦¿Ü´Ù. °³Á¤¹ýÀÌ ½ÃÇàµÈ Áö 4³âÀÌ ³ÑÀº ÇöÀç, ÇöÇà¹ý »ó °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ï»ê ³» ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö´Â ´Ü 1°³ »ÓÀÌ´Ù.
ÇöÀå¿¡¼ ½ÇÈ¿¼º ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁöÀÚ ±¹È¸¿¡¼µµ ¼Ò¹æ±âº»¹ý °³Á¤¾È ¼Ò±Þ Àû¿ëÀ» À§ÇØ °³Á¤¹ý·ü¾ÈÀ» ³»±âµµ ÇßÁö¸¸ ÇØ´ç ¹ý·ü¾ÈÀº º»È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤Á¶Â÷ µÇÁö ¸øÇÑ Ã¤ ¼ö³âÂ° °è·ùÇÏ´Ù °á±¹ ±â°£ÀÌ ¸¸·áµÇ¸é¼ Æó±âµÆ´Ù.
# ¿¹¿ÜÁ¶Ç×¿¡ 4³âÂ° Áö¼ÓµÇ´Â ³í¶õ
2018³â 8¿ù ½ÃÇàµÈ °³Á¤ ¼Ò¹æ±âº»¹ýÀÌ 4³âÀÌ ³Ñµµ·Ï ³í¶õÀÌ µÈ °ÍÀº ¿¹¿ÜÁ¶Ç×À¸·Î ÀÎÇØ Á¤»óÀûÀÎ ¹ý ÁýÇàÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ µ¥ ÀÖ´Ù. ´ç½Ã °³Á¤µÈ ³»¿ëÀº Å©°Ô ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ª ¼³Ä¡ ÀÇ¹«È¿Í ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ª ³» ¹æÇØ ÇàÀ§¸¦ ÇÑ °æ¿ì °úÅÂ·á ºÎ°ú 2°¡Áö.
¸ÕÀú ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ª ÀÇ¹«È´Â 100¼¼´ë ÀÌ»ó ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö¿Í 3Ãþ ÀÌ»óÀÇ ±â¼÷»ç¿¡ ÇÑÁ¤µÈ´Ù. Æ¯È÷ ÈÀç°¡ ³µÀ» °æ¿ì Å« ºÒ·Î ÀÌ¾îÁö±â ½¬¿î °øµ¿ÁÖÅÃÀÎ ¸¸Å ¼Ò¹æÂ÷¿Í »ç´Ù¸®Â÷ µîÀÌ µé¾î°¥ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ È®º¸°¡ Áß¿ä´Ù´Â °Í.
¶Ç »ç°í³ª ÈÀç ½Ã ½Å¼Ó Áø¾ÐÀÌ ¿ä±¸µÇ¹Ç·Î, ¼Ò¹æÂ÷ ÁøÀÔ°ú Àåºñ ¼³Ä¡ µîÀ» ¹æÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇàÀ§¿¡ ´ëÇÑ °úÅÂ·á ±ÔÁ¤µµ ¸¶·ÃÇß´Ù. ÇØ´ç À¯ÇüÀ¸·Î´Â ¡âÀü¿ë±¸¿ª¿¡ Â÷¸¦ ÁÖÂ÷ÇÏ´Â ÇàÀ§ ¡âÀü¿ë±¸¿ª ³»¿¡ ¹°°Ç µîÀ» ½×´Â ÇàÀ§ ¡âÀü¿ë±¸¿ª ¾ÕÀÌ³ª µÚ, ¾ç Ãø¸é¿¡ ¹°°Ç µîÀ» ½×°Å³ª ÁÖÂ÷ÇÏ´Â ÇàÀ§ ¡âÀü¿ë±¸¿ª ÁøÀÔ·Î¿¡ ¹°°Ç µîÀ» ½×°Å³ª ÁÖÂ÷ÇÏ´Â ÇàÀ§ ¡âÀü¿ë±¸¿ª ³ë¸éÇ¥Áö µîÀ» Áö¿ì°Å³ª ÈÑ¼ÕÇÏ´Â ÇàÀ§ ¡â±× ¹Û¿¡ ¼Ò¹æÀÚµ¿Â÷ÀÇ Àü¿ë±¸¿ª ÁÖÂ÷¸¦ ¹æÇØÇÏ´Â ÇàÀ§ µîÀÌ ¸í½ÃµÅ ÀÖ´Âµ¥, ÀÌ¸¦ À§¹ÝÇÒ ½Ã 100¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÑ´Ù.
¹®Á¦´Â ÀÌ Á¶Ç×µéÀÌ ½ÃÇàÀÏ ÀÌÈÄ ÁÖÅÃ°Ç¼³»ç¾÷°èÈ¹ ½ÂÀÎ ¶Ç´Â °ÇÃàÇã°¡ ½ÅÃ»À» ÇÑ °Ç¹°¿¡¸¸ Àû¿ëµÈ´Ù´Âµ¥ ÀÖ´Ù. µÚÁý¾î ¾ê±âÇÏ¸é °³Á¤¾ÈÀÌ ½ÃÇàµÈ 2018³â 8¿ù 10ÀÏ ÀÌÀü¿¡ Áö¾îÁø °ÇÃà¹°Àº ¸ðµÎ ´Ü¼Ó ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ µ¥´Ù, º®µ¹ ÇÏ³ª ¾È ½×Àº Ã¤ Çã°¡ ÀýÂ÷¸¦ ¹â°í ÀÖ´ø »ç¾÷ºÎÁöµéµµ ´Ü¼Ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
½ÇÁ¦ ¿ï»êÀÇ °æ¿ì ÇöÀç Áö¿ª ³» 100¼¼´ë ÀÌ»ó ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö´Â ÃÑ 426°÷ÀÎµ¥, ÀÌ Áß ÇöÇà¹ý »ó °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÆÆÄÆ®´Â ´Ü 1°÷¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. Æ¯È÷ ÁöÇÏÁÖÂ÷ÀåÀÌ ¾ø°Å³ª Àý´ëÀûÀÎ ÁÖÂ÷¸é¼ö°¡ ºÎÁ·ÇÑ ¿À·¡µÈ ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ª ³» ºÒ¹ýÁÖÁ¤Â÷°¡ ½±°Ô ¸ñ°ÝµÇÁö¸¸, ÀÌ¸¦ Á¦ÀçÇÒ ¼ö´Üµµ ±Ù°Åµµ ¾ø´Â »óÈ². ¼Ò¹æ´ç±¹µµ ½Å°í°¡ µé¾î¿À¸é ÇöÀå¿¡¼ °èµµÇÏ´Â °Í ¿Ü¿¡ »ÏÁ·ÇÑ ¼ö°¡ ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
# °³Á¤ ¼®´Þ¸¸¿¡ ¼Ò±ÞÀû¿ë ½Ãµµ...°è·ù ³¡¿¡ 1³â ¹Ý¸¸¿¡ Æó±â
ÀÏ¼± ÇöÀå¿¡¼ºÎÅÍ °³Á¤¾ÈÀÇ ½ÇÈ¿¼ºÀ» µÎ°í ³í¶õ°ú ÁöÀûÀÌ ÀÌ¾îÁöÀÚ °³Á¤¾È ½ÃÇà ºÒ°ú ¼®´Þ¸¸¿¡ ÀÏºÎ°³Á¤¹ý·ü¾ÈÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
ÀÌÃ¤ÀÍ(¿ï»ê ³²°©) ÀÇ¿øÀº 2018³â 11¿ù ±âÁ¸¿¡ ¼³Ä¡µÈ ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ªµµ °úÅÂ·á ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔÇÏ´Â ¼Ò¹æ±âº»¹ý ÀÏºÎ°³Á¤¹ý·ü¾ÈÀ» ´ëÇ¥ ¹ßÀÇÇß´Ù.
´ç½Ã ÀÌ ÀÇ¿øÀº "ºÒ¹ýÁÖÁ¤Â÷ µîÀ¸·Î ÈÀç, ±¸±Þ ÇöÀå¿¡¼ ¼Ò¹æÂ÷ÀÇ ½Å¼ÓÇÑ Á¢±ÙÀÌ ¾î·Á¿ü´ø ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ Àü¿ë±¸¿ªÀ» ÀÇ¹«ÀûÀ¸·Î ¼³Ä¡ÇÏ°í °úÅÂ·á¸¦ ºÎ°úÇÏµµ·Ï ÇßÁö¸¸ ÀÌ¹Ì ¼³Ä¡µÈ Àü¿ë±¸¿ªÀº ÇØ´ç ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇÁö ¾Ê¾Æ ½ÇÈ¿¼º¿¡ ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù"°í Á¦¾È ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇØ´ç ¹ßÀÇ¾ÈÀº ¹Ù·Î ´ÙÀ½ÇØÀÎ 2019³â 3¿ù 15ÀÏ ¿¸° Á¦367È¸ ±¹È¸(ÀÓ½ÃÈ¸) Á¦3Â÷ ÀüÃ¼È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤µÆ´Âµ¥, ´ç½Ã °ËÅäº¸°í¸¦ ¸Ã¾Ò´ø ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸´Â "°³Á¤ ´ç½Ã Àû¿ë ´ë»óÀÌ ½ÃÇàÀÏ ÀÌÈÄ °ÇÃàÇã°¡µÇ´Â °øµ¿ÁÖÅÃ¿¡¸¸ ÇÑÁ¤µÇ¾î ÀÌÀü¿¡ ÀÓÀÇ¼³Ä¡ Àü¿ë±¸¿ª¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÁÖÂ÷ µî ¹æÇØÇàÀ§¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç¸¦ °¡ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¹®Á¦Á¡À» ÇØ¼ÒÇÏ·Á´Â Á¡¿¡¼ Å¸´çÇÑ ÀÔ¹ýÁ¶Ä¡·Î º¸ÀÎ´Ù"¸é¼ "´Ù¸¸ ¼Ò¹æÈ°µ¿ °ø°£ÀÇ º¸ÀåÀÌ¶ó´Â °øÀÍ¸ñÀû°ú ÇÔ²² ÀÇ¹«È ÀÌÀü¿¡ ÀÓÀÇ¼³Ä¡ÇÑ °øµ¿ÁÖÅÃ°ú ¼³Ä¡ÇÏÁö ¾ÊÀº °øµ¿ÁÖÅÃ °£ÀÇ ÇüÆò¼º ¹®Á¦ µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇØ ÆÇ´ÜÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Â »ç¾ÈÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù"°í ÆòÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¾ÇÕÀûÀÎ ÆÇ´ÜÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â Çà¾ÈÀ§ÀÇ ¹ß¾ð°ú ´Þ¸® »óÀÓÀ§¿øÈ¸ ¼Ò°ü ¹ý·ü¾È ½É»ç¸¦ ºÐ´ãÇÏ´Â '¹ý¾È½É»ç¼ÒÀ§¿øÈ¸'¿¡¼´Â ÇØ´ç ¹ý¾ÈÀ» Ã£¾Æº¼ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. Çà¾ÈÀ§ °ü°èÀÚ´Â "¹ßÀÇ¾ÈÀÌ Çö½ÇÀûÀ¸·Î Àû¿ëµÇ±â Èûµç µ¥´Ù ¼öÁ¤ ¶Ç´Â Å¸ ¹ý¾È¿¡ Èí¼öµÉ ¿©Áö°¡ ¾ø´Ù ÆÇ´ÜµÉ °æ¿ì È¸ÀÇ ÀýÂ÷°¡ »ý·«µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇØ´ç ¹ßÀÇ¾Èµµ ºñ½ÁÇÑ °æ¿ì"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
# ÇüÆò¼º ¶§¹®¿¡ ¸ø °Çµå·Á...²ÙÁØÇÑ ¹ßÀÇ·Î ´ë¾È Ã£¾Æ¾ß
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Çà¾ÈÀ§ °ü°èÀÚ´Â 15ÀÏ ÃëÀçÁø°ú ÅëÈ¿¡¼ "°³Á¤¾È ½ÃÇà Àü¿¡ ÀÓÀÇ·Î ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ªÀ» ¼³Ä¡ÇÑ °øµ¿ÁÖÅÃÀÇ ¹Ý¹ßÀ» °í·ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÇ´Âµ¥, ÀÓÀÇ¼³Ä¡ °÷µµ ´Ù °úÅÂ·á ´ë»óÀ¸·Î ÀâÀ¸¸é °³Á¤¾È¿¡¼ ¸í½ÃÇÑ '100¼¼´ë ÀÌ»ó ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö', '3Ãþ ÀÌ»ó ±â¼÷»ç' µî ¼³Ä¡±âÁØÀÌ ¾Æ´Ñµ¥µµ °úÅÂ·á°¡ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ´Ù"¸ç "¶Ç ¾Æ¿¹ ÀÓÀÇ¼³Ä¡Á¶Â÷ ÇÏÁö ¾ÊÀº °÷µµ ÀÖÀ¸´Ï Àú¿ï Àçµí ÇüÆò¼ºÀ» ¸ÂÃß±ä ¾î·Æ´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù. ¿ï»ê¼Ò¹æº»ºÎ°¡ ÀÛ³â 12¿ù¸» ±âÁØÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇÑ ¿ï»ê ³» °øµ¿ÁÖÅÃ ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ªÀº 2,600¿©°³¿¡ ´ÞÇÏ´Âµ¥, ÀÓÀÇ·Î ¼³Ä¡ÇÑ ±¸¿ªÀÌ ¸¹¾Æ 100¼¼´ë ÀÌÇÏ ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼µµ ½±°Ô ¹ß°ßµÇ°í ÀÖ´Ù.
¹Ý´ë·Î °³Á¤¾È ÀÌÀü °øµ¿ÁÖÅÃ¿¡ ¼Ò¹æÂ÷Àü¿ë±¸¿ª ÀÇ¹«È ±âÁØ¿¡ ¸ÂÃç ¼³Ä¡ÇØ °úÅÂ·á ±âÁØ¿¡ ¸ÂÃß´Â ¹æÆíµµ ¼Ò°³µÆÁö¸¸, ÀÌ °æ¿ì °æÁ¦Àû ÀÌÀ¯·Î ¾î·Æ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ³»ºñÃÆ´Ù. ÀÌ °ü°èÀÚ´Â "¹®Á¦´Â Àç¿øÀÌ´Ù. ±âÁ¸ °ÇÃà¹°¿¡ Ãß°¡ ºÎÁö È®º¸°¡ °¡´ÉÇÑÁö´Â Â÷Ä¡ÇÏ´õ¶óµµ ±× ºñ¿ëÀ» ´î ¼ö ÀÖÀ»Áö ¹ÌÁö¼ö"¶ó¸ç "ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿ø ¹ßÀÇ¾ÈÀÌ Æó±âµÈ °Ç ¾ÈÅ¸±õÁö¸¸ Á¦µµ °³¼±À» À§ÇØ¼± »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» ´ãÀº ¹ý¾ÈÀ» ²ÙÁØÈ÷ ¹ßÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.
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